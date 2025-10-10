Ηράκλειο: Στη φυλακή 45χρονος για βασανισμούς και επικίνδυνο ερωτικό παιχνίδι ασφυξίας σε βάρος της συντρόφου του

Στη φυλακή οδηγήθηκε, με απόφαση της ανακρίτριας Ηρακλείου, 45χρονος άνδρας που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία της 55χρονης συντρόφου του για υπόθεση επικίνδυνης ερωτικής ασφυξίας και συστηματικής κακοποίησης.

Η γυναίκα, σύμφωνα με το cretalive.gr, περιέγραψε στην κατάθεσή της σκηνές έντονης βίας, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενους βασανισμούς και σαδιστική συμπεριφορά. Υποστήριξε ότι υπέμενε ξυλοδαρμούς, καψίματα με σίδερο και τσιγάρα, καθώς και ψυχολογική κακοποίηση, ζώντας «μαρτυρικά στα χέρια του».

Σε βάρος του 45χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακά βασανιστήρια, βιασμό, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και απειλή, καθώς και για παρατεταμένη απομόνωση του θύματος.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ψευδείς ισχυρισμούς που απορρέουν από εκδίκηση της συντρόφου του.