Το ψηφιακό ευρώ απειλεί την ιδιωτικότητα των πολιτών;
Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση – Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν
UPD: 19:25

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε το Σάββατο 18/4 η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη στον Ευαγγελισμό, όπως έγινε και επίσημα γνωστό.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εισήχθη στον Ευαγγελισμό την Παρασκευή 17/4 και υποβλήθηκε με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων.

«Η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι -Μητσοτάκη , εισήχθη στις 17 /4 / 2026, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨, με έντονο κοιλιακό άλγος. Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της» αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν.

Να θυμίσουμε, ότι η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε αισθανθεί μια μικρή στομαχική διαταραχή και μεταφέρθηκε στο στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στη Λάρισα προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για καθαρά προληπτικούς λόγους, ενώ στη συνέχεια κατά την επιστροφή της στην Αθήνα εισήχθη στον «Ευαγγελισμό».

