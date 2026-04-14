Ηράκλειο: Ιερέας έκανε Ανάσταση στα κρατητήρια – Τον κατήγγειλε για απειλές η εν διαστάσει σύζυγος του

Ένας ιερέας στο Ηράκλειο, το Μεγάλο Σάββατο (11/04),αντί να ψάλει το «Χριστός Ανέστη», βρέθηκε στα κρατητήρια. Λίγες ώρες πριν την Ανάσταση, τον κατήγγειλε η εν διαστάσει σύζυγος του για επεισόδιο.

Κατά τη διάρκεια της Ανάστασης, ένας 60χρονος ιερέας στο Ηράκλειο βρέθηκε κρατούμενος, έπειτα από καταγγελία της 52χρονης εν διαστάσει συζύγου του. Η καταγγελία αφορούσε περιστατικό αυτοδικίας και ενδοοικογενειακής έντασης που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σημειώθηκε λίγες ώρες νωρίτερα σε χωριό του νομού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βάση όσων γράφει το cretalive.gr, οι δύο πρώην σύζυγοι, οι οποίοι είναι γονείς δύο παιδιών, διεκδικούν ένα κτήμα που έχει καταστεί «μήλον της έριδος», με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαρκείς εντάσεις και προστριβές.

Η 52χρονη καταγγέλλει ότι ο εν διαστάσει σύζυγος, ο οποίος συζεί με άλλη σύντροφο, παραβιάζει το λουκέτο της περίφραξης του κτήματος και «κλέβει τα αυγά από τις κότες και τα κουνέλια».

Η γυναίκα καταγγέλλει ακόμη ότι ο εν διαστάσει σύζυγός της συνεχίζει μέχρι και σήμερα να της φέρεται με προσβλητικό τρόπο, χρησιμοποιώντας ύβρεις και απειλές, ακόμη και παρουσία των παιδιών τους. Παράλληλα, αναφέρει πως στο παρελθόν, όσο ζούσαν μαζί, είχε ασκήσει βία σε βάρος της. Στο πλαίσιο της προανάκρισης κατέθεσαν και τα δύο παιδιά της οικογένειας, εκ των οποίων το ένα είναι ανήλικο.

Το μεγαλύτερο παιδί, στην προανακριτική του κατάθεση, υποστηρίζει ότι πριν από περίπου ενάμιση χρόνο ο πατέρας του είχε χτυπήσει τη μητέρα στο στήθος και την είχε χαστουκίσει, με σκοπό –όπως αναφέρει– να την πιέσει να του μεταβιβάσει αυτοκίνητο και ακίνητη περιουσία, όπως χωράφια.

Η βίαιη συμπεριφορά

Το μικρότερο παιδί της οικογένειας αναφέρει ότι σε παλαιότερο χρόνο ο πατέρας του τον χαστούκισε με δύναμη, όταν εκείνος του είπε – όπως ισχυρίζεται – πως δεν ήταν σωστό να τους εγκαταλείψει, αφού ήταν ακόμη ανήλικος και όφειλε να μεριμνά για εκείνον. Παράλληλα, κάνει λόγο και για άλλα περιστατικά βίας που φέρεται να έχει βιώσει κατά την παιδική του ηλικία.

Η καταγγελία της 52χρονης είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του 60χρονου ιερέα ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την αστυνομική έρευνα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, τρία κυνηγετικά όπλα με ληγμένες άδειες από χρόνια, αεροβόλα όπλα, φυσίγγια, κάλυκες, κροτίδες και κρητικά μαχαίρια. Επίσης βρέθηκαν διάφορα ευρήματα, όπως πετρώδη αντικείμενα παλαιάς προέλευσης, καθώς και οστεοφυλάκιο με λείψανα Αγίων και δύο παλιές εικόνες θρησκευτικών παραστάσεων, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν ως προς την αξία και τη γνησιότητά τους μέσω πραγματογνωμοσύνης.

Σε βάρος του 60χρονου ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για αυτοδικία, ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε ανήλικο και πρόσωπο ανίκανο να αντισταθεί, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και πυρομαχικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος, που πέρασε την Ανάσταση κρατούμενος, αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι το επίμαχο ακίνητο του ανήκει και ότι ο ίδιος έχει αναλάβει τη φροντίδα των ζώων που βρίσκονται σε αυτό.

Τι λέει ο ιερέας

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, ωστόσο η εκδίκασή της αναβλήθηκε για τον προσεχή Ιούνιο. Στον 60χρονο ιερέα επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, με τους οποίους του απαγορεύεται να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων την εν διαστάσει σύζυγό του, ενώ δεν επιτρέπεται καμία μεταξύ τους επικοινωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συνήγορος υπεράσπισης του ιερέα, κ. Γιάννης Σπανάκης, σε επικοινωνία με το Cretalive.gr, δήλωσε για την υπόθεση:

«Εκφράζω την πεποίθηση ότι η κατοχή των κυνηγετικών όπλων των οποίων δεν ανανεώθηκε η άδεια καθώς και των άλλων όπλων και αντικειμένων που υπάγονται στο νόμο περί όπλων, θα κριθεί ακαταλόγιστη και μη τιμωρητέα λόγω συγγνωστής νομικής πλάνης, όπως επίσης μετά την επίλυση των διαφορών που όξυναν τις σχέσεις των δύο πλευρών, θα υπάρξει νέα βάση αξιολόγησης σχετικά με τις κατηγορίες ενδοοικογενειακού χαρακτήρα που θα καταπέσουν, όπως πιστεύουμε, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης».