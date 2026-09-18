Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός ο 54χρονος που έπεσε από τα ενετικά τείχη

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 54χρονος άνδρας, ο οποίος έπεσε από τα ενετικά τείχη χθες το απόγευμα (17-9-2026). Ο 54χρονος που έπεσε από σημείο των ενετικών τειχών στην περιοχή Κομμένο Μπεντένι, μετά την πτώση του, μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο, η κατάσταση του κρίθηκε πολύ σοβαρή, καθώς ήταν πολυτραυματίας και πολυκαταγματίας. Μάλιστα, φέρεται να υπέστη ανακοπή μόλις έφτασε στο Βενιζέλειο, με τους γιατρούς να κάνουν ό,τι ήταν δυνατό προκειμένου να τον επαναφέρουν.

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Ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή λίγο πριν τις έντεκα χθες το βράδυ στο χειρουργείο. Τα αιτία της πτώσης του ερευνώνται, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να έπεσε ηθελημένα στο κενό.