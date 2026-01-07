Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε 54χρονη μετά τον εμπρησμό σε διαμέρισμα

Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη η 54χρονη γυναίκα που προκάλεσε πυρκαγιά σε διαμέρισμα και προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με όσα γράφει το patris.gr, η γυναίκα έβαλε με αναπτήρα φωτιά στην κουζίνα όταν είδε ανοιχτή την μπαλκονόπορτα διαμερίσματος φιλικού της προσώπου. Ο ένοικος του διαμερίσματος έλειπε και είχε αφήσει την πόρτα λίγο ανοιχτή ώστε να μπαινοβγαίνει η γάτα του. Η φωτιά έσβησε από μόνη της, ωστόσο στο σπίτι προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές.

Έπειτα η 54χρονη προκάλεσε φθορές σε δύο οχήματα που ήταν σταθμευμένα. Σημειώνεται ότι η γυναίκα είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Συγκεκριμένα πριν από τρεις μήνες περίπου είχε προκαλέσει φθορές σε σταθμευμένα οχήματα σε κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου.