ΟΗΕ: Θεωρεί “εξοργιστική” τη βία κατά των μεταναστών και κατά της αστυνομίας στη χώρα

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατήγγειλε σήμερα την ξενοφοβική βία που συγκλονίζει τη Βόρεια Ιρλανδία και τις πρόσφατες ταραχές στο Σάουθαπτον που ξέσπασαν μετά τη δολοφονία ενός λευκού φοιτητή από έναν Σιχ, χαρακτηρίζοντας τα περιστατικά αυτά “εξοργιστικά”.

“Η απανθρωποίηση ολόκληρων ομάδων στους κόλπους μιας κοινωνίας είναι εντελώς απαράδεκτη”, δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ σε δημοσιογράφους στη Γενεύη, καλώντας τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να “πάρουν στα σοβαρά την ευθύνη τους απέναντι στην απανθρωποίηση, στις ρητορικές μίσους, στη βία και στην υποκίνηση της βίας, που είναι απαράδεκτες“.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταραχές κατά των μεταναστών σημειώθηκαν την Τρίτη στο Μπέλφαστ μετά τη μετάδοση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός βίντεο που δείχνει μια επίθεση με μαχαίρι να σημειώνεται τη Δευτέρα για την οποία κατηγορείται ένας Σουδανός μετανάστης. Στις εικόνες αυτές που συγκλόνισαν το Ηνωμένο Βασίλειο, διακρίνεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άνθρωπο που κείτεται στο έδαφος και αιμορραγεί και να τον χτυπά.

Παρά τις εκκλήσεις των αρχών για ηρεμία, εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ για να μετάσχουν στις διαδηλώσεις οι οποίες γρήγορα εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια. Ορισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε λεωφορεία, οχήματα, κατοικίες, στοχεύοντας κυρίως αυτές στις οποίες διαμένουν άνθρωποι ξένης καταγωγής.

Οι αρχές κατήγγειλαν τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κατηγόρησαν ορισμένους χρήστες ότι υποκινούν την οργή μέσω διαδικτύου. Η βρετανική ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης Ofcom προειδοποίησε τις πλατφόρμες, υπενθυμίζοντάς τους τις νομικές τους υποχρεώσεις.

“Δεν μπορούμε να ανεχτούμε αυτά στον σημερινό κόσμο… Η πόλωση που βλέπουμε είναι εξοργιστική“, κατήγγειλε ο Τουρκ.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τη διαδήλωση που αμαυρώθηκε από τη βία στο Σαουθάμπτον, στη νότια Αγγλία, η οποία διοργανώθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον χειρισμό από την αστυνομία τον περασμένο Δεκέμβριο της δολοφονίας ενός λευκού φοιτητή, του Χένρι Νόβακ, από έναν νεαρό Σιχ.