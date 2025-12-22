Ηράκλειο: Οικογένεια 77χρονης δώρισε τους κερατοειδείς μετά τον εγκεφαλικό θάνατό της

Η οικογένεια μίας 77χρονης που έμεινε εγκεφαλικά νεκρή στο Ηράκλειο Κρήτης πήρε μια συγκινητική απόφαση, και αποφάσισαν να δωρίσουν τους κερατοειδείς της ώστε να βοηθήσουν έναν συνάνθρωπο.

Η λήψη των κερατοειδών ολοκληρώθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου η 77χρονη δότρια νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου, όπου είχε διαγνωστεί ο εγκεφαλικός θάνατος της.

Η διοίκηση του Νοσοκομείο εξέφρασε τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένεια της, αλλά και ευχαριστίες «για τη μεγαλοψυχία της να προσφέρει ζωή, μέσα από τη δωρεά ιστών, σε συνανθρώπους μας».

«Η Διοίκηση του Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ” ευχαριστεί επίσης το προσωπικό της ΜΕΘ για την αγαστή συνεργασία και πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών της δωρεάς ιστών με απόλυτο σεβασμό προς τη δότρια και την οικογένειά της. Καθώς και τη Χειρουργική Μεταμοσχευτική ομάδα του ΠΑΓΝΗ για την αφαίρεση των κερατοειδών», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Ο γενικός συντονισμός έγινε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), της τοπικής Συντονίστριας Μεταμοσχεύσεων Ηρακλείου και της ομάδας Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου.