Ηράκλειο: Μητέρα κατήγγειλε ότι εκπαιδευτικός έπιασε το γιο της από το λαιμό

Στη σύλληψη ενός 40χρονου εκπαιδευτικού δημοτικού σχολείου στο Ηράκλειο προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, ύστερα από καταγγελία μητέρας μαθητή της πέμπτης Δημοτικού.

Η μητέρα κατήγγειλε ότι ο δάσκαλος άρπαξε τον γιο της από τον λαιμό και τον απείλησε, περιστατικό που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του patris.gr, ο εκπαιδευτικός ενημερώθηκε για την καταγγελία και παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Ακολούθησε η σύλληψή του, ωστόσο με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος λίγη ώρα αργότερα. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση και η διαδικασία σχηματισμού δικογραφίας.

Η εκδοχή των συναδέλφων του

Την ίδια στιγμή, συνάδελφοι του 40χρονου δασκάλου δίνουν διαφορετική διάσταση στο συμβάν. Όπως υποστηρίζουν, ο εκπαιδευτικός δεν βρισκόταν εντός της αίθουσας, αλλά παρενέβη όταν αντιλήφθηκε έντονο επεισόδιο μεταξύ τριών ή τεσσάρων μαθητών.

Κατά τους ίδιους, μπήκε ανάμεσά τους προκειμένου να τους χωρίσει και φέρεται να έπιασε τον συγκεκριμένο μαθητή από τον αγκώνα και τον ώμο, με στόχο να τον απομακρύνει και να εκτονωθεί η ένταση. Μάλιστα, του ζήτησε να σταθεί λίγα μέτρα πιο πέρα μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση.

Από την πλευρά του, ο ανήλικος φέρεται να ανέφερε στη μητέρα του ότι ο δάσκαλος τον άρπαξε από τον λαιμό και τον απείλησε, ισχυρισμός που προκάλεσε αντιδράσεις στο σχολικό περιβάλλον. Οι συνάδελφοί του επιμένουν πως δεν υπήρξε τέτοια συμπεριφορά και ότι η παρέμβασή του είχε αποκλειστικά σκοπό την αποτροπή περαιτέρω έντασης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε προηγηθεί επικοινωνία της σχολικής μονάδας με την οικογένεια του μαθητή, κατά την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις για το περιστατικό. Η υπόθεση έχει πλέον λάβει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία, ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.