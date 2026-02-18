Ηράκλειο: Ληστές απείλησαν υπάλληλο πρατηρίου καυσίμων – Άρπαξαν τσιγάρα και χρήματα

Λίγο πριν από το κλείσιμο πρατηρίου καυσίμων στους Κουνάβους Ηρακλείου, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους εισέβαλαν στον χώρο με σκοπό τη ληστεία.

Οι δράστες, φορώντας μπουφάν με κουκούλες, ο ένας μπλε και ο άλλος μαύρο, καθώς και κουκούλες τύπου full face και γάντια, απείλησαν τον υπάλληλο κρατώντας ένα χοντρό κλαδί, απαιτώντας τα χρήματα από το ταμείο.

Ο εργαζόμενος, εμφανώς τρομοκρατημένος, σήκωσε τα χέρια και συμμορφώθηκε με τις εντολές τους, ανοίγοντας το ταμείο και παραδίδοντάς τους το ποσό των 200 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι δράστες αφαίρεσαν επίσης πακέτα τσιγάρων και διέφυγαν πεζοί προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.