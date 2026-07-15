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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Κολινδρό Πιερίας – Στη μάχη ένα ελικόπτερο

Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά στον Κολινδρό Πιερίας – Στη μάχη ένα ελικόπτερο
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Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική περιοχή στον Κολινδρό Πιερίας. Για το περιστατικό ενημερώθηκε γύρω στις 11 το πρωί το Πυροσβεστικό Σώμα και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

   Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Πύνδρας – Κολινδρού, συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

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   Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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