ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: “Λαμπάδιασαν” δύο νταλίκες στο λιμάνι της πόλης

Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στα δύο οχήματα

Ηράκλειο: “Λαμπάδιασαν” δύο νταλίκες στο λιμάνι της πόλης
Πηγή: Neakriti.gr
DEBATER NEWSROOM

Αναστάτωση επικράτησε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι του Ηρακλείου, λόγω φωτιάς σε νταλίκες που ήταν σταθμευμένες.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί όχι μόνο σε αλλά οχήματα αλλά και σε εγκαταστάσεις του λιμανιού. Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στα οχήματα.

Τα αιτία πρόκλησης της φωτιάς ερευνά το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Ηράκλειο.

