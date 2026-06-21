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ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρή η 34χρονη που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια

Πέθανε πριν από τη δίκη

Ηράκλειο: Νεκρή η 34χρονη που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Χρήστος Παπαδόπουλος

Την τελευταία της πνοή στα κρατητήρια άφησε η 34χρονη μητέρα που είχε πετάξει το νεογέννητο μωρό της στα σκουπίδια, πριν από περίπου ένα χρόνο.

Η γυναίκα είχε έρθει με μεταγωγή, το Σάββατο, στο Ηράκλειο καθώς θα δικαζόταν τις επόμενες ημέρες.

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Σύμφωνα με το cretalive, η κοπέλα ξάπλωσε στο κρεβάτι, στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου. Κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα σηκώθηκε να πάει τουαλέτα, επέστρεψε ξανά στο κρεβάτι και το πρωί δεν σηκώθηκε.

Αστυνομικοί πήγαν να την ξυπνήσουν, ωστόσο διαπίστωσαν ότι η 34χρονη είχε αφήσει την τελευταία της πνοή.

Ο θάνατος από την Αστυνομία αντιμετωπίζεται ως αιφνίδιος. Σε κάθε περίπτωση, όμως, όλα θα ξεκαθαρίσουν από το πόρισμα του ιατροδικαστή. 

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