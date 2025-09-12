Ηράκλειο: Κακουργηματικές διώξεις στον 27χρονο που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μία 23χρονη

Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγήθηκε ο 27χρονος από την Αίγυπτο που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο στα Μάλια που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μίας 23χρονης.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, σε βάρος του νεαρού άνδρα ασκήθηκαν βαρύτατες διώξεις σε βαθμό κακουργήματος και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου, την ερχόμενη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αλλοδαπός οδηγός της μοιραίας μηχανής που έκοψε το νήμα της ζωής της άτυχης κοπέλας τα ξημερώματα της Τετάρτης, νωρίτερα είχε μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ προκειμένου να υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να χάσει ακαριαία τη ζωή της, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η κοπέλα ήταν ήδη νεκρή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και ήταν ανασφάλιστος. Μετά το τροχαίο ο 27χρονος επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο της τραγωδίας, σύμφωνα με πληροφορίες. Μάλιστα, πήρε το μηχανάκι και έβαλε μπρος ωστόσο λόγω της σύγκρουσης, το όχημα είχε υποστεί ζημιά και δεν μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα. Δύο Γερμανοί τουρίστες που είχαν δει όλο το σκηνικό, τον ακολούθησαν και τον ακινητοποίησαν.