Ηράκλειο: Έστειλε γυμνές φωτογραφίες 22χρονης σε φίλη της μετά από απόπειρα βιασμού

Τις τελευταίες ώρες μία νέα υπόθεση revenge porn απασχολεί τις αστυνομικές αρχές Ηρακλείου, καθώς κατηγορείται ένας 27χρονος ότι έστελνε σε τρίτο πρόσωπο τις φωτογραφίες μίας 22χρονης που είχε γνωρίσει μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με όσα γράφει το patris.gr, ο 27χρονος από το Ηράκλειο Κρήτης απειλούσε μία 22χρονη κοπέλα με τις γυμνές της φωτογραφίες. Μάλιστα της ζήτησε να συναντηθούν από κοντά και προσπάθησε να τη βιάσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κοπέλα αντιστάθηκε και έφυγε από το σημείο και ο 27χρονος έστειλε σε μια φίλη της τις γυμνές της φωτογραφίες. Άμεσα η 22χρονη ενημέρωσε τους γονείς της για το περιστατικό αλλά και την γνωριμία της με τον 27χρονο, που έγινε μέσω διαδικτύου.

Την Τετάρτη οι γονείς της 22χρονης πήγαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου και κατήγγειλαν το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εντόπισαν και συνέλαβαν τον νεαρό άνδρα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και εκδικητική πορνογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.