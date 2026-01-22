Σοκ στο Ηράκλειο: Άνδρας με τσεκούρι καταδίωξε μητέρα και παιδί – «Μια φωνή μου έλεγε να σκοτώσω»

Ένα άγριο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (21/01) στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας 39χρονος επιτέθηκε σε μία μητέρα και το παιδί της στη μέση του δρόμου. Ο δράστης κυνήγησε την οικογένεια με ένα τσεκούρι για να τους σκοτώσει, ενώ όπως είπε στην αστυνομία, άκουγε μία φωνή που προσπαθούσε να τον πείσει να τους χτυπήσει θανάσιμα.

Η επίθεση έγινε στην περιοχή Γούβες του Ηρακλείου, όπου ο 39χρονος πριν ξεκινήσει να κυνηγάει την μητέρα, προκάλεσε φθορές με το τσεκούρι του στο αυτοκίνητο της. Έπειτα την συνάντησε στο δρόμο με το παιδί της, όπου ξεκίνησε να κινείται απειλητικά προς το μέρος τους.

Τελευταία στιγμή η μητέρα κατάφερε να κρύψει το παιδί της σε σπίτι της περιοχής, ενώ ο 39χρονος την κυνηγούσε με το τσεκούρι. Μάλιστα από τις φωνές του σηκώθηκε όλοι η περιοχή στο πόδι. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί όπου με τη βία του πέρασαν χειροπέδες, καθώς ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ.

Τελικά τον μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου, όπου κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την επίθεση. Ο 39χρονος βρισκόμενος σε υπερένταση έλεγε και ξαναέλεγε στους αστυνομικούς ότι πρέπει να σκοτώσει.

«Έχω εντολή από μία φωνή να σκοτώσω», απαντούσε χαρακτηριστικά.

Οι αστυνομικοί εν τέλει μετέφεραν τον άνδρα στο νοσοκομείο για ιατρική βοήθεια.