Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έρευνα για ενδοοικογενειακή βία αποκάλυψε οπλοστάσιο – Συνελήφθη 60χρονος

Η γυναίκα του κατήγγειλε ότι την απείλησε

Αναστασία Ξυδιά

Συνελήφθη χθες, Σάββατο (11/04), ένας 60χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς τη στιγμή που αστυνομικοί ερευνούσαν για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εναντίον της 52χρονης συζύγου του, βρήκαν στο σπίτι του και ένα μίνι οπλοστάσιο.

Αρχικά η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο 60χρονος την απείλησε, με αποτέλεσμα άμεσα να κινηθούν οι αστυνομικές διαδικασίες ώστε να πραγματοποιηθεί έρευνα από τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο κατά τις έρευνες σε χώρους που χρησιμοποιούσε στο Ηράκλειο, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός όπλων ,πυρομαχικών και άλλων αντικειμένων.

Από έρευνες σε οικίες που κατέχει και χρησιμοποιεί ο 60χρονος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κυνηγετικά όπλα, αεροβόλο τυφέκιο μετά της διόπτρας, αεροβόλο πιστόλι με αμπούλα εντός θήκης,
αεροβόλο περίστροφο, βαλλίστρα, 8 μαχαίρια, 486 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων
3 συσκευασίες με βολίδες αεροβόλου όπλου, ζώνη κυνηγιού, κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων
20 κροτίδες, 2 παλιές εικόνες χριστιανικών αναπαραστάσεων, 1 οστεοφυλάκιο με λείψανα, 18 πετρώδη κομμάτια πιθανόν παλαιάς περιόδου

Προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.

