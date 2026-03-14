Ηράκλειο: Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Αλικαρνασσού – Συνελήφθη 41χρονος έγκλειστος

Δικογραφία κατά 41χρονου αλλοδαπού κρατουμένου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 13 Μαρτίου 2026 στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με στόχο τον εντοπισμό παράνομων αντικειμένων εντός των φυλακών. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε συνολικά επτά κελιά, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΕΚΑΜ Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στην κατοχή του 41χρονου βρέθηκε παράνομο αντικείμενο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Παράλληλα, κατά τους ελέγχους εντοπίστηκε κινητό τηλέφωνο στην κατοχή 27χρονου ημεδαπού κρατουμένου.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.