Ηράκλειο: Επιχείρηση διάσωσης 47 αλλοδαπών – Επέβαιναν σε λέμβο
Εντοπίστηκαν 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων
Μια ακόμη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε το πρωί, σε θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου, όπου εντοπίστηκε λέμβος με 47 αλλοδαπούς.
Πιο συγκεκριμένα, τα 47 άτομα εντοπίστηκαν 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, ενώ η ασφαλής μεταφορά τους στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, έγινε με σκάφος της Frontex.
Μέσα στις επόμενες ώρες, αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τοπικές αρχές, ανάμεσά τους βρίσκονται και γυναίκες.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις