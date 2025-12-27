Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Επιχείρηση διάσωσης 47 αλλοδαπών – Επέβαιναν σε λέμβο

Εντοπίστηκαν 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων

Ηράκλειο: Επιχείρηση διάσωσης 47 αλλοδαπών – Επέβαιναν σε λέμβο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Μια ακόμη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε το πρωί, σε θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου, όπου εντοπίστηκε λέμβος με 47 αλλοδαπούς.

Πιο συγκεκριμένα, τα 47 άτομα εντοπίστηκαν 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, ενώ η ασφαλής μεταφορά τους στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, έγινε με σκάφος της Frontex.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα στις επόμενες ώρες, αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τοπικές αρχές, ανάμεσά τους βρίσκονται και γυναίκες.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ