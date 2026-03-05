Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Ηράκλειο: Επιχείρηση διάσωσης 100 μεταναστών – Ανάμεσά τους βρέφος

Το σκάφος εντοπίστηκε 50 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμενών

Αναστασία Ξυδιά

Βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα, Πέμπτη (05/03), στο Ηράκλειο Κρήτης, επιχείρηση διάσωσης 100 μεταναστών, όπου ανάμεσα τους βρίσκεται και ένα βρέφος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το σκάφος με τους μετανάστες εντοπίστηκε 50 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων πριν φτάσει στο Ηράκλειο.

Αυτή τη στιγμή, τα 100 άτομα που επέβαιναν στο σκάφος μεταφέρονται από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στους Καλούς Λιμένες. Στην επιχείρηση συμμετέχει επίσης ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Λιβερίας.

Πρόκειται για μια ακόμα επιχείρηση διάσωσης, μετά την προηγούμενη (04/03), κατά την οποία διασώθηκαν 38 μετανάστες.

