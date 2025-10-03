Ηράκλειο: Εντοπίστηκε θερμοκήπιο με πάνω από 1.100 δενδρύλλια κάνναβης στον Κόκκινο Πύργο

Περισσότερα από 1.100 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης, αρκετά εκ των οποίων σε μεγάλο ύψος, εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές μέσα σε γυάλινο θερμοκήπιο, έκτασης περίπου τεσσάρων στρεμμάτων, κοντά στην παραλία του Κόκκινου Πύργου, στο νομό Ηρακλείου.

Η επιχείρηση για την εκρίζωση έγινε σήμερα από αστυνομικούς του ΤΑΕ Μεσσαράς, οι οποίοι αξιοποίησαν σχετικές πληροφορίες. Ήδη έχει συλληφθεί ένας Κρητικός, ιδιοκτήτης του χώρου, ενώ σύμφωνα με το Cretalive.gr, οι έρευνες συνεχίζονται και για άλλα άτομα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.