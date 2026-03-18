Ηράκλειο: Εκτός ΜΕΘ οι δύο αδελφές που νόσησαν με μηνιγγιτιδόκοκκο

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας των δύο κοριτσιών στο Ηράκλειο της Κρήτης, που προσβλήθηκαν από μηνιγγιτιδόκοκκο και νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ των νοσοκομείων Αγίου Νικολάου και Χανίων.

Όπως μεταδίδει το cretalive, η μικρότερη αδερφή, η 22χρονη που νοσηλεύτηκε στον Άγιο Νικόλαο, βγήκε από τη ΜΕΘ πριν δύο ημέρες και πλέον νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, η μεγαλύτερη αδερφή, η 26χρονη – της οποίας η υγεία είχε επιδεινωθεί ραγδαία και ήταν σε πιο δύσκολη κατάσταση – παρέμενε στη ΜΕΘ, αλλά έχει αποσωληνωθεί από τη Δευτέρα.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η νεαρή αναμένεται να βγει τις επόμενες ώρες από τη Μονάδα, ώστε να συνεχίσει τη νοσηλεία της σε κλινική του ιδρύματος.