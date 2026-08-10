Ηράκλειο: 23χρονος έβαλε GPS στο αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του και παρακολουθούσε τις κινήσεις της

Την 22χρονη σύντροφό του φέρεται πως παρακολουθούσε ο 23χρονος πρώην σύντροφός της στο Ηράκλειο, με την χρήση τεχνολογίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το neakriti.gr, ο νεαρός φέρεται να τοποθέτησε συσκευή GPS στο αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του, έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις μετακινήσεις της και να γνωρίζει τα σημεία στα οποία βρισκόταν.

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Η 22χρονη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άρχισε να παρατηρεί ότι ο πρώην σύντροφός της εμφανιζόταν συχνά μπροστά της, σε διαφορετικά σημεία όπου βρισκόταν. Αν και δεν αναφέρεται ότι την απείλησε ή ότι υπήρξε κάποια άμεση επίθεση σε βάρος της, η επαναλαμβανόμενη παρουσία του φαίνεται πως της προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Η νεαρή γυναίκα αποφάσισε να απευθυνθεί στην Αστυνομία, καταγγέλλοντας όσα είχαν συμβεί. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκε στο αυτοκίνητό της η συσκευή GPS, η οποία φέρεται να είχε τοποθετηθεί προκειμένου να καταγράφονται οι μετακινήσεις της. Μετά τον εντοπισμό της συσκευής, ο 23χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τοποθετήθηκε η συσκευή, καθώς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο φέρεται να παρακολουθούνταν οι μετακινήσεις της 22χρονης.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τοποθετήθηκε η συσκευή, καθώς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο φέρεται να παρακολουθούνταν οι μετακινήσεις της 22χρονης.