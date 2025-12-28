Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 35χρονο που διέπραξε τρεις κλοπές

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού 35 ετών προχώρησαν χθες (27.12) αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος κατά τις νυχτερινές ώρες της 26.12.2025 αφαίρεσε από όχημα μια τσάντα η οποία περιείχε χρήματα, προσωπικά έγγραφα και διάφορα αντικείμενα. Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ από τη διενεργούμενη προανάκριση προέκυψε ότι είχε διαπράξει ακόμα δύο κλοπές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα κατά τις νυχτερινές ώρες της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2025, αφού προκάλεσε φθορές, αφαίρεσε από επιχείρηση το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, ενώ στις 24 Δεκεμβρίου 2025 αφαίρεσε τσάντα πεζής γυναίκας που περιείχε χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ, προσωπικά έγγραφα και τραπεζικές κάρτες.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, χρηματικό ποσό 105 ευρώ και κινητό τηλέφωνο. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.