Ηράκλειο: Ανήλικος τραυμάτισε αστυνομικό σε έλεγχο – Βρέθηκε με μικρή ποσότητα χασίς
Ο 17χρονος προσπάθησε να διαφύγει
Σημειώθηκε ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκου και μίας αστυνομικού χθες, Πέμπτη (11/12) στο Ηράκλειο, διότι της επιτέθηκε ένας 17χρονος.
Λίγο πριν τα μεσάνυχτα σημειώθηκε το περιστατικό, όταν σταμάτησαν έναν 17χρονο στο Ηράκλειο οι αστυνομικοί για έλεγχο.
Ο 17χρονος προσπάθησε να διαφύγει και ακόμη και όταν τον έπιασαν εκείνος συνέχισε να αντιστέκεται και χτύπησε μια αστυνομικό, προκαλώντας της κάταγμα στη μύτη.
Ο ανήλικος συνελήφθη και στην κατοχή του βρέθηκε και μικροποσότητα χασίς.
