Ηράκλειο: Ανήλικος τραυμάτισε αστυνομικό σε έλεγχο – Βρέθηκε με μικρή ποσότητα χασίς

Σημειώθηκε ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκου και μίας αστυνομικού χθες, Πέμπτη (11/12) στο Ηράκλειο, διότι της επιτέθηκε ένας 17χρονος.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα σημειώθηκε το περιστατικό, όταν σταμάτησαν έναν 17χρονο στο Ηράκλειο οι αστυνομικοί για έλεγχο.

Ο 17χρονος προσπάθησε να διαφύγει και ακόμη και όταν τον έπιασαν εκείνος συνέχισε να αντιστέκεται και χτύπησε μια αστυνομικό, προκαλώντας της κάταγμα στη μύτη.

Ο ανήλικος συνελήφθη και στην κατοχή του βρέθηκε και μικροποσότητα χασίς.