Ηράκλειο: 39 μετανάστες αποβιβάστηκαν στην παραλία Χρυσόστομος

Στην παραλία Χρυσόστομος, κοντά στους Καλούς Λιμένες στο Ηράκλειο, στο νότιο τμήμα της Κρήτης βρέθηκαν 39 μετανάστες, την Κυριακή (14/09). Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, είχαν αποβιβαστεί λίγες ώρες νωρίτερα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και το Λιμενικό Σώμα του Ηρακλείου στην Κρήτη και ανέλαβαν τους μετανάστες.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες, ώστε να μεταφερθεί η ομάδα σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, το Λιμενικό είχε ανακοινώσει ότι διέσωσε περισσότερους από 275 μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου, μεταφέροντας ορισμένες ομάδες στην Κρήτη.