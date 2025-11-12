Ηράκλειο: 28 μετανάστες αποβιβάστηκαν σε παραλία του δήμου Γορτύνας – Δύο γυναίκες και ένα ανήλικο παιδί μεταξύ τους

Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Στην περιοχή Λέντας

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Νέο περιστατικό με μετανάστες στα νότια παράλια του Ηρακλείου, καταγράφεται τις τελευταίες ώρες. Πρόκειται για 28 άτομα τα οποία αποβιβάστηκαν τις μεταμεσονύχτιες ώρες, στην περιοχή Λέντας του δήμου Γόρτυνας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ανάμεσα τους βρίσκονται δύο γυναίκες και ένα ανήλικο παιδί, που αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.

