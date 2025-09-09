Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου για “φακελάκι” – Ζητούσε έως και 5.000 ευρώ
Η καταγγελία έγινε απευθείας στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ
Στη σύλληψη του διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για “φακελάκι” προχώρησαν το πρωί της Τρίτης 9/9 οι αστυνομικές αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς φέρεται να ζητούσε από ασθενείς ή από τους συγγενείς τους “φακελάκι” 3.000 ακόμα και 5.000 ευρώ, είτε για να έχουν προτεραιότητα για κάποια επέμβαση είτε για να τους “προσέξει” περισσότερο μετεγχειρητικά.
Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος γιατρός συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ύστερα από καταγγελία συζύγου ασθενή που έγινε σε βάρος του στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (“Αδιάφθοροι”) της ΕΛΑΣ.
Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ο γνωστός γιατρός φέρεται να της ζήτησε το ποσό των 5.000 ευρώ για να βοηθήσει το νοσηλευόμενο σύζυγό της.
Μετά τη σύλληψή του, ο γιατρός αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο.
