Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου για “φακελάκι” – Ζητούσε έως και 5.000 ευρώ

Στη σύλληψη του διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου για “φακελάκι” προχώρησαν το πρωί της Τρίτης 9/9 οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς φέρεται να ζητούσε από ασθενείς ή από τους συγγενείς τους “φακελάκι” 3.000 ακόμα και 5.000 ευρώ, είτε για να έχουν προτεραιότητα για κάποια επέμβαση είτε για να τους “προσέξει” περισσότερο μετεγχειρητικά.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος γιατρός συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ύστερα από καταγγελία συζύγου ασθενή που έγινε σε βάρος του στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (“Αδιάφθοροι”) της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ο γνωστός γιατρός φέρεται να της ζήτησε το ποσό των 5.000 ευρώ για να βοηθήσει το νοσηλευόμενο σύζυγό της.

Μετά τη σύλληψή του, ο γιατρός αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο.