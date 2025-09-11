Ιπποκράτειο – Φακελάκι: «Με γονάτισε! Οι σκέψεις μου ήταν πώς θα βρω τα χρήματα» – Ξεσπά η γυναίκα του ασθενούς που κατήγγειλε τον γιατρό

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών γύρω από την υπόθεση του διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα με την κατηγορία του χρηματισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, νέες καταγγελίες έρχονται στο φως και εξετάζονται ενδελεχώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την καταγγελία συζύγου ασθενούς, η οποία παρέδωσε στον γιατρό προσημειωμένο χρηματικό ποσό ύψους 3.000 ευρώ. Η γυναίκα, εμφανώς συγκινημένη, μίλησε για πρώτη φορά στην κάμερα, θέτοντας εύλογα ερωτήματα:

«Γιατί; Δεν έχω δωρεάν περίθαλψη; Δεν έχω πληρώσει 40 χρόνια για όλα αυτά; Για ποιο λόγο;», δήλωσε, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για την απαίτηση χρημάτων από έναν λειτουργό της δημόσιας υγείας.

Οι Αρχές διερευνούν αν ο συγκεκριμένος γιατρός είχε αναπτύξει συστηματική πρακτική χρηματισμού και αν υπάρχουν και άλλοι ασθενείς που έπεσαν θύματα αντίστοιχων απαιτήσεων.

«Έφτασα στα όριά μου»

Η κ. Σοφία που έκανε την καταγγελία μιλώντας στον ΣΚΑΙ αποκάλυψε όσα της είπε ο γιατρός: «Όταν μπήκα μέσα τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου μου είπε “όπως βλέπεις κορίτσι μου εγώ δεν σου μιλάω για χρήματα, με ενδιαφέρει να γίνει καλά ο σύζυγος”. Πέμπτη απόγευμα βγαίνει ο σύζυγός μου από τη ΜΕΘ και με παίρνει μαζί με την κόρη μου μέσα για να μας ενημερώσει.

Είπε στην κόρη μου να βγει έξω και εκεί μου λέει “άκου Σοφία, εγώ παίρνω 5.000, για εσένα, επειδή είσαι εσύ 3.000”. Και έχω μείνει κάγκελο και λέω “τι συμβαίνει;”. Λέω “τι εννοείτε γιατρέ 3.000; Δεν έχω τόσα χρήματα επάνω μου”. “Αύριο τότε” μου λέει, “για να πληρώσω και τους μέσα”».

«Με γονάτισε! Αγχώθηκα. Οι σκέψεις μου ήταν πώς θα βρω αυτά τα χρήματα. Μετά ντράπηκα γιατί δεν μπορούσα να έχω αυτά τα χρήματα και μετά σκεφτόμουν μα πού βρίσκομαι; Σε ιδιωτικό, Σε δημόσιο;», ανέφερε η κυρία Σοφία αποκάλυψε πως από μέσα της «έλεγα “και αν δεν τα δώσω; και αν γίνει αυτό; και αν γίνει το άλλο; και αν πάθει κάτι;”», εξομολογείται.

«Έφτασα στα όριά μου. Έχω παιδευτεί από 6 Φεβρουαρίου με τον σύζυγό μου, έχει πολλαπλά προβλήματα υγείας και το τελευταίο ήταν η καρδιά. Πριν από λίγο κόψαμε πόδι. Όταν εγώ μετά από όλα αυτά και από κέντρα αποκατάστασης, έχουμε ματώσει οικονομικά, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα βρω και χρήματα και ότι θα αγχωθώ για να πληρώσω έναν γιατρό που πληρώνεται ήδη», υπογραμμίζει.

«Δεν θέλω να τον χάσω για τίποτα για αυτό παλεύω με νύχια και με δόντια. Είμαστε ένα. Το κατάλαβε από την πρώτη στιγμή (ο γιατρός). Όποια στιγμή και να βρισκόταν εκεί πέρα ήμουν από πάνω», συμπληρώνει.

«Εντάξει Σοφία, πάω να τα δώσω και στους άλλους». «Τον ρώτησα αν θέλει να τα μετρήσει και απάντησε “όχι σου έχω εμπιστοσύνη”», είπε ο γιατρός όταν πήρε τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα και στη συνέχεια συνελήφθη.

Η δίκη του έχει οριστεί για την Παρασκευή.