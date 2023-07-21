Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μέγα Εύμοιρο Ξάνθης

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες (Πέμπτη 20/7) σε δύσβατη περιοχή στο Μέγα Εύμοιρο Ξάνθης.

Στις προσπάθειες αντιμετώπισής της συμμετείχαν 2 αεροσκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τύπου πετζετέλ και 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Οι εστίες έκαψαν θαμνώδεις εκτάσεις και πουρνάρια, ενώ νωρίτερα στην περιοχή εκδηλώθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονες βροχοπτώσεις και κεραυνούς.

