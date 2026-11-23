Σε βίντεο σχεδίαζε να καταγράψει την ένοπλη επίθεση που ετοίμαζε ο 14χρονος από το χωριό της Ηπείρου, που είχε πέσει θύμα bullying, προκειμένου να την ανεβάσει στο διαδίκτυο, προκειμένου να πάρει εκδίκηση.

Συγκεκριμένα, όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, μέσα στο 2026 ο 14χρονος είχε δηλώσει το Telegram πως επιθυμεί να κάνει μαζική επίθεση με όπλο σε σχολεία της Ηπείρου όπου φοιτούσαν αυτοί που του έκαναν bullying. Έτσι σήμανε συναγερμός στις ξένες υπηρεσίες που αμέσως ειδοποίησαν την Αντιτρομοκρατική της Ελλάδας.

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Οι έρευνες εν τέλει έφτασαν έως το μικρό χωριό της Ηπείρου και συγκεκριμένα στο σπίτι του 14χρονου. Ο ανήλικος είχε καταφέρει να πάρει και να κρύψει στο χρηματοκιβώτιο του δωματίου του ένα πολεμικό μαχαίρι 35 εκατοστών, το οποίο είχε αγοράσει από ηλεκτρονικό κατάστημα, με τη δικαιολογία ότι το χρειαζόταν στο ψάρεμα.

Ταυτόχρονα αναζητούσε μέσω Telegram και άλλων social το όπλο που θα χρησιμοποιούσε στην ένοπλη επίθεση. Κατά την κατάθεσή του παραδέχθηκε πως ετοιμαζόταν να πάρει εκδίκηση από ομάδα 10-15 μαθητών που του έκαναν bullying. Κατήγγειλε δε πως όποτε τους συναντούσε εκείνοι τον έβριζαν, τον χτυπούσαν και του πετούσαν πράγματα για να τον εξευτελίσουν.

Το σχέδιο του 14χρονου περιλάμβανε: την εύρεση και αγορά του όπλου, την επίθεση σε όσα παραπάνω σχολεία μπορούσε μιας και οι μαθητές που του έκαναν bullying φοιτούσαν σε διαφορετικά συγκροτήματα, την καταγραφή της επίθεση σε βίντεο και την ανάρτηση στο διαδίκτυο και την παράδοση του στις Αρχές.

Από την έρευνα αποδείχθηκε πως ο 14χρονος αναζητούσε στο διαδίκτυο βίντεο από μαζικούς πυροβολισμούς σε σχολεία αλλά και τα όπλα που χρησιμοποιούσαν οι δράστες.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι ρωτούσε το ChatGPT για προηγούμενες επιθέσεις σε σχολεία.

Η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε μιλώντας στο MEGA πως δεν είναι η πρώτη φορά που η ΕΛΑΣ διαχειρίζεται τέτοια υπόθεση αλλά έτυχε η συγκεκριμένη να γίνει γνωστή.

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“Πρέπει να υπάρξει ψυχολογική υποστήριξη στο παιδί”

«Δεν συνελήφθη ακριβώς. Ο εισαγγελέας επειδή ακριβώς αναφέρθηκε αυτό το περιστατικό του εκφοβισμού, διέταξε τη συλλογή προανακριτικού υλικού. Θα παρέμβουν ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες για να συνδράμουν. Εδώ πρέπει να υπάρξει κοινωνική μέριμνα, ψυχολογική υποστήριξη στο παιδί για να δούμε γιατί έφτασε σε αυτό το σημείο», πρόσθεσε.

«Ο εντοπισμός των ατόμων που έκαναν bullying είναι μια διαδικασία που θα γίνει στη συνέχεια. Έτσι και αλλιώς υπάρχει εγκληματική πράξη. Ο ανήλικος προφανώς έχει αναφέρει συγκεκριμένα περιστατικά και συγκεκριμένες καταστάσεις κάτω από τις οποίες ένιωσε εκφοβισμένος», συνέχισε.

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Οι γονείς του παιδιού είχαν χωρίσει και το ίδιο ζούσε σε κοντινή πόλη με τη μητέρα του. Παρ’ όλα αυτά, οι σχέσεις μεταξύ των γονέων περιγράφονται ως άριστες, υπήρχε καθημερινή επικοινωνία και επιπλέον το αγόρι περνούσε τα καλοκαίρια με τον πατέρα του. Ωστόσο ο χωρισμός μπορεί να συνέλαβε στην εύθραυστη ψυχολογική του κατάσταση.

Ο πατέρας κατέθεσε ότι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο παρατήρησε απότομη αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού καθώς ήταν συνέχεια νευριασμένο, όλη την ημέρα στο κινητό και έμενε ξύπνιος τα βράδια.

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Κάποια στιγμή στη μικρή κοινωνία έγινε γνωστό ότι το αγόρι είχε δώσει χρήματα σε έναν άνδρα, ο οποίος του υποσχέθηκε ότι θα του έβρισκε όπλο, αλλά τον εξαπάτησε. Ο μικρός το παραδέχθηκε στον πατέρα του και ισχυρίστηκε ότι ήθελε το όπλο για να κάνει σκοποβολή στην ύπαιθρο.

Ο πατέρας εν τέλει πήγε με τον γιο του στο τοπικό αστυνομικό τμήμα ζητώντας βοήθεια, σε χρόνο που ακόμη δεν είχε ξεκινήσει η έρευνα με αφετηρία το προφίλ στο Telegram. Από εκείνη τη στιγμή μέχρι και τώρα η κατάσταση φαίνεται να μην βελτιώθηκε μιας και ο 14χρονος συνέχιζε το αιματοβαμμένο σχέδιό του για εκδίκηση.