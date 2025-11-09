Ιωάννινα: Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικους

Χειροπέδες πέρασαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε ιδιοκτήτη καταστήματος που σέρβιρε αλκοόλ σε δύο ανήλικους μαθητές, ηλικίας 16 και 17 ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αργά το βράδυ του Σαββάτου (08.11) συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου διαπιστώθηκε η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από τρεις ανηλίκους.

Από τη Δημοτική Αστυνομία βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 3.000 ευρώ, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.