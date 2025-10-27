Ιωάννινα: Κατασχέθηκαν 193 κιλά κάνναβης – Βρέθηκαν μέσα σε ΙΧ με ξένες πινακίδες, τράπηκε σε φυγή ο ύποπτος

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, κατέσχεσαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Κόνιτσας, προχθές, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, αργά το βράδυ στην παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων-Κοζάνης, λίγα χιλιόμετρα μετά την Κόνιτσα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενεργούμενων αστυνομικών ελέγχων, οδηγός αυτοκινήτου, αντιλήφθηκε την αστυνομική παρουσία και προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, πραγματοποίησε επιτόπια αναστροφή και ταχύτητα για να διαφύγει. Κατά την προσπάθεια διαφυγής του, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να ακινητοποιηθεί. Ο οδηγός στη συνέχεια, τράπηκε σε φυγή πεζός, εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι, καθώς και το δασώδες της περιοχής.

Κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητο, το οποίο έφερε γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 125 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 193 κιλών και 212 γραμμαρίων.

Το όχημα κατασχέθηκε, ενώ οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, για τον εντοπισμό του οδηγού, βρίσκονται σε εξέλιξη.