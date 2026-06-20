Τραμπ για Μελόνι: «Θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ανεβει στα γκάλοπ. Όχι, ευχαριστώ»

Νέα αιχμηρή αναφορά στην Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πραγματοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

“Αφού κερδίσαμε στρατιωτικά το Ιράν, η Μελόνι θέλει να ξαναγίνουμε φίλοι για να ξανανέβει στα γκάλοπ. Όχι, ευχαριστώ “, έγραψε στο Truth ο Αμερικανός πρόεδρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

” Μου ζήτησε, επανειλημμένα να βγάλει μια φωτογραφία μαζί μου στην διάσκεψη της G7 στο Εβιάν. Η δημοτικότητά της στην Ιταλία βρίσκεται σε πτώση, ίσως επειδή γύρισε την πλάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες- μια χώρα που αγαπά και προστατεύει πραγματικά την Ιταλία, αρνούμενη να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικά όπλα (κάτι που έκανε, βέβαια, και το ΝΑΤΟ), πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στην ανάρτησή του, τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει: “δεν μας,επέτρεψε ούτε να χρησιμοποιήσουμε τους ιταλικούς διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης, προκαλώντας μεγάλο οργανωτικό πρόβλημα, παρά το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμβάλλουν με εκατοντάδες δισεκατομμύρια τον χρόνο στην άμυνα της Ιταλίας και των άλλων, λεγόμενων συμμάχων του ΝΑΤΟ. Τώρα που οι ΗΠΑ κέρδισαν στρατιωτικά το Ιράν, εκείνη θέλει να γίνει και πάλι φίλη”.