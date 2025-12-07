Ίλιον: Συναγερμός στις Αρχές μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ οικογενειών Ρομά
Εντοπίστηκαν δυο κάλυκες
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Κυριακής 7/12 μετά από πυροβολισμούς στο Ίλιον.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ οικογενειών Ρομά στην οδό Αιάκου στο Ιλιον λίγο πριν τις 9 το βράδυ.
Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν δύο κάλυκες, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
