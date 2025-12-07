Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Ψήφισε Εδώ
Ίλιον: Συναγερμός στις Αρχές μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ οικογενειών Ρομά

Εντοπίστηκαν δυο κάλυκες

DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:35

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Κυριακής 7/12 μετά από πυροβολισμούς στο Ίλιον.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ οικογενειών Ρομά στην οδό Αιάκου στο Ιλιον λίγο πριν τις 9 το βράδυ.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν δύο κάλυκες, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

