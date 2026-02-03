Ίλιον: 67χρονη οικιακή βοηθός άρπαζε χρήματα και κοσμήματα από τα σπίτια που εργαζόταν

Συνελήφθη, το μεσημέρι του Σαββάτου, 31 Ιανουαρίου στην περιοχή του Ιλίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιλίου, 67χρονη, κατηγορούμενη για διακεκριμένες κλοπές.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η 67χρονη εργαζόμενη ως οικιακή βοηθός στην περιοχή του Ιλίου τον τελευταίο 1,5 χρόνο, εκμεταλλευόμενη την απρόσκοπτη πρόσβασή της στους χώρους της οικίας, αφαιρούσε συστηματικά, κοσμήματα αξίας και χρηματικά ποσά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή και στην οικία της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος κοσμημάτων,

πλήθος ρολογιών και

χρηματικό ποσό που είχε αφαιρέσει νωρίτερα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.