Ικαρία: Συνελήφθησαν 2 άτομα για καλλιέργεια κάνναβης, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Στη σύλληψη δυο ατόμων για καλλιέργεια κάνναβης, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Ικαρία προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, χθες (02-09-2025) στην Ικαρία συνελήφθησαν 2 άτομα – ημεδαποί (60χρονος και 68χρονος), κατηγορούμενοι κατά περίπτωση, για καλλιέργεια κάνναβης, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, για παραβάσεις, της νομοθεσίας για τα όπλα και της νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και για το αδίκημα της κλοπής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Κηρύκου Ικαρίας και του Αστυνομικού Σταθμού Ευδήλου Ικαρίας.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση αυτή ταυτοποιήθηκαν -2- ακόμη άτομα – ημεδαποί (60χρονος και 62χρονος), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα και για τα ναρκωτικά, κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικίες όπου διαμένει και χρησιμοποιεί ο 60χρονος συλληφθείς στο νησί της Ικαρίας, στο πλαίσιο των οποίων βρέθηκαν κατά περίπτωση και κατασχέθηκαν:

-10- δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως -295- εκατοστών, καλλιεργούμενα από τον ίδιο,

ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (χασίς), βάρους -110- γραμμαρίων,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

λάστιχο ποτίσματος μήκους -100- περίπου μέτρων,

κυνηγετικό όπλο,

βαλλίστρα,

-76- φυσίγγια αεροβόλου όπλου,

ανιχνευτής μετάλλων και

κινητό τηλέφωνο.

Έρευνα πραγματοποιήθηκε επίσης σε οικία του 68χρονου συλληφθέντα στο νησί της Ικαρίας, κατά την οποία βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (χασίς) βάρους -2- γραμμαρίων, ενώ διαπιστώθηκε ότι, ο συγκεκριμένος δράστης είχε παρέμβει σε μετρητή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε επίσης ότι, ο 60χρονος συλληφθείς καλλιεργούσε κάνναβη και κατείχε ναρκωτικές ουσίες, με σκοπό τη διάθεση ναρκωτικών ουσιών σε τρίτους, έναντι χρηματικής αμοιβής, ενώ κατασχέθηκε και δίκυκλη μοτοσικλέτα, που ο ίδιος χρησιμοποιούσε κατά το χρόνο τέλεσης εκνόμων ενεργειών.

Το προαναφερόμενο κυνηγητικό όπλο προέκυψε ότι ανήκει στον 62χρονο ταυτοποιηθέντα δράστη, για το οποίο διαπιστώθηκε η μη σύννομη κατοχή του.

Επιπλέον και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ταυτοποιηθείς 60χρονος αγόρασε σε προγενέστερο χρόνο ναρκωτικές ουσίες από τον 60χρονο συλληφθέντα.

Το προανακριτικό έργο και τις έρευνες διενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.