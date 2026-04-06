Ηγουμενίτσα: Τραυματίστηκε 30χρονη ανθυποπλοίαρχος – Έπεσε από το πέμπτο κατάστρωμα πλοίου

Μια 30χρονη ανθυποπλοίαρχος, επιβατηγού–οχηματαγωγού πλοίου τραυματίστηκε την Κυριακή 5 Απριλίου, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, κατά τη διαδικασία πρόσδεσης του πλοίου.

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Πάτρα με προορισμό την Ηγουμενίτσα και το Μπάρι (Ιταλία), όταν κατά τη διάρκεια των χειρισμών πρόσδεσης στο εξωτερικό λιμάνι της πόλης σημειώθηκε το ατύχημα.

H 30χρονη φέρεται να έπεσε από το 5ο κατάστρωμα του πλοίου, με αποτέλεσμα να υποστεί τραυματισμούς στο δεξί της χέρι και στον γοφό.

Mετά τον κατάπλου του πλοίου, κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας.

Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου υποβλήθηκε σε περαιτέρω εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση.

Για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια της πτώσης.