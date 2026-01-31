Ιερά Οδός: Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του μπασκετμπολίστα στις γραμμές του τρένου

Έντονη αναστάτωση προκάλεσε η είδηση της σύλληψης 28χρονου Αμερικανού μπασκετμπολίστα Ντένζελ Ζέικερι Μπράιαντ,που αγωνίζεται στην Α2, μετά από επικίνδυνο περιστατικό το οποίο επηρέασε σοβαρά τη σιδηροδρομική κυκλοφορία στην Αθήνα. Ο αθλητής εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ πάνω σε σιδηροδρομικές γραμμές στην Ιερά Οδό.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/01), στη διασταύρωση της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 28χρονος εισήλθε με το αυτοκίνητό του στις ράγες και διένυσε απόσταση περίπου 300 μέτρων, πριν σταματήσει το όχημα, προκαλώντας διακοπή των δρομολογίων για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Οπτικό υλικό που μετέδωσε το Mega αποτυπώνει το όχημα ακινητοποιημένο πάνω στις γραμμές, εικόνα που αποδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργήθηκε.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, οι οποίοι υπέβαλαν τον οδηγό σε αλκοτέστ. Τα αποτελέσματα έδειξαν τιμές κατά πολύ υψηλότερες από το επιτρεπόμενο όριο, με μετρήσεις 0,51 mg/l και 0,56 mg/l, όταν το ανώτατο νόμιμο όριο είναι 0,25 mg/l.

Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα σοβαρές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού, με ορισμένα να ξεπερνούν τη μία ώρα. Ενδεικτικά, το τρένο στο δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη αναχώρησε με καθυστέρηση άνω των 60 λεπτών, μετά την απομάκρυνση του οχήματος από τις γραμμές.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 28χρονος δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη διαμονή του στη χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, παρακώλυση συγκοινωνιών και παράνομη είσοδο και παραμονή στην Ελλάδα.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών και πρόκειται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο.