Αυτός είναι ο μπασκετμπολίστας της Α2 που μπήκε μεθυσμένος στις γραμμές του τρένου στην Ιερά Οδό

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/01) συνελήφθη ο 28χρονος Αμερικανός μπασκετμπολίστας της Χαλκίδας, Ντένζελ Ζέικερι Μπράιαντ, για επικίνδυνη οδήγηση και παρακώλυση συγκοινωνιών. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών.

Στη συμβολή της Λ. Κωνσταντινουπόλεως στην Ιερά Οδό σημειώθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 28χρονος παίκτης της Α2 κατηγορίας φέρεται να μπήκε μέσα στις γραμμές του τρένου με το αυτοκίνητο και να έκανε μια πορεία περίπου 300 μέτρων.

Έπειτα ακινητοποιήθηκε και για μεγάλο χρονικό διάστημα παρεμπόδισε τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Κατά τον έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς η συγκέντρωση αλκοόλης μετρήθηκε στα 0,51 mg/l στην πρώτη μέτρηση και στα 0,56 mg/l στη δεύτερη. Παράλληλα, προέκυψε ότι δεν διέθετε τα απαιτούμενα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα, ενώ είχε επιδείξει και προκλητική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών και εκεί κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου.