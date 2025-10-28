Η τεράστια ελληνική σημαία στο Καλπάκι Ηπείρου – Δείτε το βίντεο

Συγκίνηση και περηφάνια πλημμύρισαν το Καλπάκι Ιωαννίνων, εκεί όπου απλώθηκε μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές σημαίες που έχουν υψωθεί ποτέ στη χώρα. Με τη βοήθεια ενός τεράστιου γερανού και περισσότερων από δέκα ανθρώπων που κράτησαν τις άκριες της, το γαλανόλευκο σύμβολο υψώθηκε ψηλά στον ουρανό, τιμώντας την επέτειο του Έπους του ’40.

Η εντυπωσιακή τελετή πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό σημείο του Καλπακίου, όπου ο ελληνικός στρατός έγραψε μία από τις πιο λαμπρές σελίδες της νεότερης ιστορίας μας, αποκρούοντας τις δυνάμεις των Ιταλών το 1940. Η εικόνα της τεράστιας σημαίας που κυματίζει πάνω από τα βουνά της Ηπείρου προκάλεσε ρίγη συγκίνησης σε όσους βρέθηκαν εκεί, αλλά και σε χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου που παρακολούθησαν το βίντεο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η συγκεκριμένη σημαία κατασκευάστηκε ειδικά για την περίσταση και έχει μήκος αρκετών δεκάδων μέτρων. Το άπλωμά της απαιτούσε απόλυτο συντονισμό και δύναμη, καθώς ο αέρας στην περιοχή ήταν ισχυρός, κάνοντας το εγχείρημα ακόμα πιο εντυπωσιακό.

Με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό και με τα χέρια στην καρδιά, μικροί και μεγάλοι τραγούδησαν τον Εθνικό Ύμνο, δίνοντας στο Καλπάκι για άλλη μια φορά τη θέση που του αξίζει — ως τόπο μνήμης, θυσίας και ελευθερίας.

Η τεράστια ελληνική σημαία δεν ήταν απλώς ένα θέαμα· ήταν μια συμβολική υπενθύμιση ότι το πνεύμα του ’40, η ενότητα και το θάρρος των Ελλήνων, παραμένουν ζωντανά και δυνατά, όπως τότε.