Ήπειρος: 71χρονος κυνηγός τραυματίστηκε από φίλο του που τον πέρασε για αγριογούρουνο

Σοβαρά τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων νοσηλεύεται ένας 71χρονος κυνηγός, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμό από άλλον κυνηγό κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου σε περιοχή του Παρακαλάμου.

Σύμφωνα με το epiruspost, η ομάδα είχε οργανώσει «παγάνα», όμως κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένας 63χρονος πυροβόλησε θεωρώντας ότι στόχευε το θήραμα. Τα σκάγια χτύπησαν τον φίλο του κυρίως στο κεφάλι και στο πρόσωπο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό.

Ο 63χρονος συνελήφθη και κρατείται, ενώ η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση.