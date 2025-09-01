Ήπειρος: 71χρονος κυνηγός τραυματίστηκε από φίλο του που τον πέρασε για αγριογούρουνο
Τα σκάγια τον χτύπησαν στο κεφάλι και στο πρόσωπο
Σοβαρά τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων νοσηλεύεται ένας 71χρονος κυνηγός, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμό από άλλον κυνηγό κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριογούρουνου σε περιοχή του Παρακαλάμου.
Σύμφωνα με το epiruspost, η ομάδα είχε οργανώσει «παγάνα», όμως κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένας 63χρονος πυροβόλησε θεωρώντας ότι στόχευε το θήραμα. Τα σκάγια χτύπησαν τον φίλο του κυρίως στο κεφάλι και στο πρόσωπο.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό.
Ο 63χρονος συνελήφθη και κρατείται, ενώ η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις