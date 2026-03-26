Η παρέλαση της 25ης Μαρτίου στη Μεταμόρφωση που συγκινεί (βίντεο)

Μια ξεχωριστή εικόνα, γεμάτη δύναμη και συγκίνηση, χάρισε φέτος η παρέλαση της 25ης Μαρτίου στη Μεταμόρφωση Αττικής, αποδεικνύοντας πως το αληθινό νόημα της εθνικής επετείου βρίσκεται στην ψυχή και όχι στις δυσκολίες.

Πρωταγωνίστρια αυτής της ιδιαίτερης στιγμής ήταν η μικρή Αννούλα, ένα κορίτσι που δίνει καθημερινά τη δική της μάχη, καθώς πάσχει από μια εξαιρετικά σπάνια αναπηρία, το σύνδρομο sil1 – ίσως και το μοναδικό περιστατικό στην Ελλάδα.

Παρά τα κινητικά της προβλήματα, η Αννούλα δεν στάθηκε στο περιθώριο της γιορτής. Αντίθετα, παρέλασε με τη δασκάλα της δίπλα εκπροσωπώντας το ίδρυμα κοινωνικής εργασίας της περιοχής. Καθισμένη στο καροτσάκι της, με την ελληνική σημαία στα χέρια, προχώρησε με περηφάνια, χαρίζοντας σε όλους μια εικόνα που δύσκολα θα ξεχαστεί.

Ο κόσμος που την παρακολουθούσε δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. Τα χειροκροτήματα ήταν θερμά και παρατεταμένα, ενώ πολλοί δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους μπροστά στο μεγαλείο ψυχής ενός μικρού παιδιού που απέδειξε πως η δύναμη δεν μετριέται με το σώμα, αλλά με το κουράγιο.

Η παρουσία της Αννούλας δεν ήταν απλώς μια συμμετοχή σε παρέλαση. Ήταν ένα ηχηρό μήνυμα ζωής, ισότητας και αποδοχής. Μια υπενθύμιση πως κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να συμμετέχει, να ονειρεύεται και να τιμά την πατρίδα του με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Η φετινή παρέλαση στη Μεταμόρφωση δεν θα μείνει στη μνήμη για τον συγχρονισμό ή την αρτιότητα των σχηματισμών, αλλά για τη βαθιά ανθρώπινη στιγμή που χάρισε η μικρή Αννούλα — μια στιγμή που ένωσε όλους όσοι βρέθηκαν εκεί, κάτω από τη γαλανόλευκη.