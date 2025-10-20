Η Λαμία φιλοξενεί τα «Τάματα, Ελπίς Ανυπόκριτος» — Μια έκθεση πίστης και τέχνης (Εικόνες)

Μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία ζει από την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 η πόλη της Λαμίας, με την έναρξη της έκθεσης «Τάματα, Ελπίς Ανυπόκριτος», που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας, στην αίθουσα «Αλέκος Κοντόπουλος».

Η έκθεση παρουσιάζει στο κοινό σπάνια τάματα από δύο πολύτιμες συλλογές: τη Συλλογή της κ. Λόλας Νταϊφά και τη Συλλογή του Ιερού Καθεδρικού Ναού Ύδρας, οι οποίες εκτίθενται για πρώτη φορά μαζί, προσφέροντας ένα ανεπανάληπτο ταξίδι στην τέχνη, την πίστη και τη λαϊκή παράδοση.

Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, βουλευτές του Νομού, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Δήμαρχος Λαμιέων και πλήθος πολιτών που κατέκλυσαν την αίθουσα.

Η διοργάνωση αποτελεί συνέργεια του Δήμου Λαμιέων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Λυκείου των Ελληνίδων Λαμίας, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Στην ομιλία του, ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το τάμα είναι προσευχή, είναι δέηση και ελπίδα. Κάθε τάμα μαρτυρεί την ψυχή του ανθρώπου που εμπιστεύεται τον Θεό και καταθέτει στα χέρια Του την ελπίδα του. Αυτή η έκθεση δεν είναι απλώς πολιτιστικό γεγονός, αλλά μια πνευματική εμπειρία».

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς και ομιλίες ο π. Νεκτάριος Δαρδανός, ο Δήμαρχος Λαμιέων, η κ. Λόλα Νταϊφά, η Πρόεδρος των ΓΑΚ/Ιστορικού Αρχείου Μαγνησίας κ. Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου, η Πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Λαμίας κ. Παναγιώτα Κυρατζή που κανόνισε τη φιλοξενεί της έκθεσης και η ιστορικός τέχνης κ. Κωνσταντίνα Συλεούνη.

Η κ. Λόλα Νταϊφά παρουσιάζει μια μοναδική συλλογή 291 σπάνιων ταμάτων, επιμελημένων και ταξινομημένων σε δέκα ειδικά πλαίσια, που αναδεικνύουν τη δύναμη της πίστης και την καλλιτεχνική έκφραση της λαϊκής ψυχής. Παράλληλα, τα τάματα του Ιερού Καθεδρικού Ναού Ύδρας εμπλουτίζουν την έκθεση, προσφέροντας μια πολύτιμη συμβολή στην ενότητα πνευματικότητας και πολιτισμού.

Η έκθεση «Τάματα, Ελπίς Ανυπόκριτος» θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει από κοντά τον ιερό συμβολισμό του τάματος μέσα από την τέχνη, τη λαϊκή ευσέβεια και τη μνήμη των αιώνων.