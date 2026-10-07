Φίλιππος Καμπούρης: Από το 2013 δρούσε το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ – Ο «Mr. Κωλοτούμπας» και η στρατολόγηση «αχυρανθρώπων»

Τουλάχιστον 13 χρόνια φέρεται πως δρούσε το κύκλωμα που πραγματοποιούσε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, με τις πρώτες εικονικές επιχειρήσεις να ξεκινούν το 2013.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι «φύτρωναν» συνεχώς νέες επιχειρήσεις, 25 στο σύνολό τους. Νυχτερινά μαγαζιά, εστιατόρια, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές, από τις οποίες έχει διαπιστωθεί και η έκδοση εικονικών τιμολογίων προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, όπου είναι αρχηγός ο ιθύνων νους της οργάνωσης.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται και η δράση του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, καθώς έχουν διαπιστωθεί τραπεζικές εισροές μαύρου χρήματος από τις εταιρείες φαντάσματα, αλλά και εικονικά μισθωτήρια ακινήτων.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Τα μέλη δρούσαν οργανωμένα, με διακριτούς ρόλους και συστηματική δράση. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του έδιναν τις οδηγίες στα υπόλοιπα 8 μέλη της οργάνωσης. Μαζί τους ήταν και δύο αδέρφια επιχειρηματίες όπου στρατολογούσαν οικονομικά ευάλωτους ανθρώπους και χρησιμοποιούσαν ως «αχυρανθρώπους» ανοίγοντας στο όνομά τους εικονικές εταιρείες. Ανάμεσα σε αυτούς και ένας τηλεοπτικός συνεργάτης του παρουσιαστή, ο οποίος εμφανιζόταν συχνά στις εκπομπές του με το ψευδώνυμο «Mr. Κωλοτούμπας» και η σύζυγός του, αλλά και μία γυναίκα από την Βουλγαρία και ένας Ρουμάνος ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.

Με την βοήθεια των λογιστών και τη μέθοδο εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής, αυτές οι εταιρείες φαντάσματα αποκόμιζαν παράνομα κέρδη εις βάρος του δημοσίου. Σε καμία από αυτές δεν καταβάλλονταν οι απαραίτητες εισφορές στον e-ΕΦΚΑ ή οι φόροι προς την εφορία.

Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν διαδοχικά και ο οφειλές έμεναν απλήρωτες, ενώ στη συνέχεια άνοιγαν τις επόμενες με την ίδια λογική.

Η ζημιά στον φορέα κοινωνικής ασφάλισης εκτιμάται στο 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω και της φοροδιαφυγής ,η συνολική ζημία στο Δημόσιο φαίνεται να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα ερευνάται από την Αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος η υπόθεση, λόγω ύποπτων συναλλαγών σε λογαριασμούς ελληνικών τραπεζών με τράπεζες του εξωτερικού.

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Εν τω μεταξύ, οι έρευνες για τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης και πώς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα λάμβανε χρήματα μέσω τραπεζικών καταθέσεων από εταιρείες φαντάσματα, συνεχίζονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, έχουν καταγραφεί εισροές από τράπεζες και του ίδιου του αρχηγού, αλλά και από τράπεζες του εξωτερικού προς τραπεζικούς λογαριασμούς του κόμματος, ενώ έχουν καταγραφεί εικονικά τιμολόγια προς το κόμμα και εικονικές εκμίσθωσης ακινήτων.