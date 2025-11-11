Η κακοκαιρία σάρωσε Λέσβο και Σάμο – Πλημμύρες και κλειστά σχολεία από τις καταιγίδες και το χαλάζι (Εικόνες)

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στη Λέσβο και τη Σάμο η κακοκαιρία τα ξημερώματα της Τρίτης 11/11, με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους.

Η ισχυρή βροχόπτωση που έπληττε όλη τη νύχτα τη Λέσβο, προκάλεσε προβλήματα στο λεκανοπέδιο της Καλλονής.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές, πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και καταστήματα τόσο στην Καλλονή όσο και στη Σκάλα Καλλονής, καταστράφηκαν επαρχιακοί και αγροτικοί δρόμοι, ενώ παρασύρθηκαν και αυτοκίνητα.

Στο σημείο βρέθηκαν 15 πυροσβεστικά οχήματα καθώς και ο Δήμαρχος της περιοχής, Ταξιάρχης Βέρρος.

Επίσης, με απόφαση του δημάρχου Δυτικής Λέσβου, όλα τα σχολεία της Δυτικής Λέσβου σήμερα παραμένουν κλειστά.

«Μεγάλα προβλήματα στο Λεκανοπέδιο και σε πολλά χωριά του Δήμου μας. Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο όχι μετακινήσεις άσκοπες. Στο γεφύρι του Τσικνιά και σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου ο δρόμος έχει κλείσει. Αναμένουμε να υποχωρήσει το νερό για να επέμβουμε», είπε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Αξής. ΦΩΤΟ: lesvosnews

Να σημειωθεί πως όλα τα σχολεία στο δυτικό τμήμα του νησιού θα παραμείνουν σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, κλειστά. Kalloninews.gr

Πλημμύρες και στη Σάμο

Τα ξημερώματα το Καρλόβασι στη Σάμο επλήγη από καταιγίδες και έντονη χαλαζόπτωση. Ο δήμαρχος του νησιού, Μανώλης Νικολού σε ανάρτησή του, ανέφερε ότι το φαινόμενο ήταν σπάνιας έντασης για τα τοπικά δεδομένα, καθώς χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού έπεφτε επί ώρες και σε ορισμένα σημεία δεν έχει ακόμη λιώσει.

«Το Καρλόβασι βαστάει γερά και όλο το βράδυ ήμασταν στις επάλξεις», σημείωσε, εκφράζοντας ευχαριστίες προς το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για την άμεση ανταπόκριση.

Επίσης, έκανε έκκληση για αυξημένη προσοχή στους οδηγούς, ιδίως στον δρόμο προς το λιμάνι, κοντά στον ιδιωτικό παιδικό σταθμό, όπου το ρέμα του Παλαιού έχει μεταφέρει υλικά, αλλά και στην κατηφόρα του Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου, όπου το οδόστρωμα έχει υποστεί καθίζηση.

Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία – Πού επιμένουν τα έντονα φαινόμενα

Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία, ωστόσο ο καιρός σήμερα Τρίτη 11/11 θα συνεχίσει να είναι βροχερός σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη και από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην ανατολική Μακεδονία και πιθανόν τις πρώτες πρωινές ώρες στις Κυκλάδες και στα νότια τμήματα της Κρήτης μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά, ενώ οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και κατά τόπους 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 17 με 19 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός σήμερα: Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στην Μακεδονία δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην Θράκη αρχικά νότιοι 4 με 6 οι οποίοι γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν από το απόγευμα σε βορειονανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε κυρίως στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θεσσαλία όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 4 και στα νότια και ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στις Κυκλάδες και κυρίως στα νότια τμήματα της Κρήτης τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 και στα Δωδεκάνησα τους 23 βαθμούς Κελσίου.