Πάτρα: 19χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τον Πύργο με συμπτώματα εγκεφαλίτιδας ή μηνιγγίτιδας
Έφτασε στα ΤΕΠ του νοσοκομείου με υψηλό πυρετό και έντονο πονοκέφαλο
Σε συναγερμό τέθηκαν οι υγειονομικές αρχές μετά από ύποπτο κρούσμα εγκεφαλίτιδας ή μηνιγγίτιδας σε 19χρονο αφρικανικής καταγωγής που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πάτρας το βράδυ της Τρίτης (28/7).
Σύμφωνα με το pelop.gr, οι γιατροί στο νοσοκομείο του Πύργου προχώρησαν στις απαραίτητες εξετάσεις και χορήγησαν φαρμακευτική αγωγή, ωστόσο, λόγω της κλινικής εικόνας του ασθενούς κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να υποβληθεί σε πιο εξειδικευμένο έλεγχο.
Ο 19χρονος διακομίστηκε στην Πάτρα για περαιτέρω εξετάσεις και διερεύνηση της αιτίας των συμπτωμάτων, ώστε να διαπιστωθεί με ακρίβεια η κατάσταση της υγείας του και να ακολουθηθεί η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση.
πηγή στην Google
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