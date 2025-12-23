ΕΛΤΡΑΚ: Δίπλα στον σύλλογο ΦΛΟΓΑ με πράξεις αλληλεγγύης

Με μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον κοινωνικό του παλμό, ο όμιλος ΕΛΤΡΑΚ ενισχύει οικονομικά τον σύλλογο ΦΛΟΓΑ, ο οποίος εδώ και δεκαετίες αποτελεί στήριγμα για παιδιά και οικογένειες που χρειάζονται δύναμη και ελπίδα. Η κίνηση αυτή δεν είναι απλώς μια δωρεά· είναι μια έμπρακτη δήλωση ότι η αλληλεγγύη μπορεί να αλλάξει ζωές.

Ο όμιλος ΕΛΤΡΑΚ, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, επιλέγει να στηρίζει φορείς που προσφέρουν πραγματικό έργο και ελπίδα. Ο σύλλογος ΦΛΟΓΑ έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα δίκτυο αγάπης και υποστήριξης, προσφέροντας όχι μόνο υλική βοήθεια αλλά και ψυχολογική ενδυνάμωση σε οικογένειες που χρειάζονται συμπαράσταση.

«Κάθε παιδί αξίζει να νιώθει δύναμη και στήριξη. Φέτος, αντί για χριστουγεννιάτικα δώρα, επιλέξαμε να προσφέρουμε στον σύλλογο «ΦΛΟΓΑ», συμβάλλοντας στο έργο του για τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.», δήλωσε χαρακτηριστικά η CEO του ομίλου ΕΛΤΡΑΚ, κα Natasha Covas – Kneiss

Η ΕΛΤΡΑΚ υπογραμμίζει ότι η κοινωνική προσφορά αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και δεσμεύεται να συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.