Η «δύναμή μας»: Πώς η Lidl Ελλάς μειώνει τη σπατάλη τροφίμων με πράξεις

Σε έναν κόσμο αφθονίας που συχνά καταλήγει σε υπερκατανάλωση, η σπατάλη τροφίμων παραμένει ένα αθέατο αλλά μετρήσιμο πρόβλημα με περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα. Με πλήρη επίγνωση αυτής της πρόκλησης, η Lidl Ελλάς παρουσιάζει την καμπάνια εταιρικής υπευθυνότητας «Η δύναμή μας», με στόχο να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό και να ενισχύσει την υπεύθυνη κατανάλωση.

Η καμπάνια «Η δύναμή μας»: ενημέρωση που γίνεται συνήθεια

Η εν λόγω καμπάνια δεν περιορίζεται στο μήνυμα. Εστιάζει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων μέσα από απτές πρακτικές στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα καταστήματα, υπενθυμίζοντας ότι «η δύναμή μας» είναι οι καθημερινές μας επιλογές: τι, πώς και πότε αγοράζουμε, πώς αποθηκεύουμε, πώς αξιοποιούμε κάθε μερίδα.

Η Πυραμίδα Σπατάλης Τροφίμων ως θεμέλιο δράσης

Κεντρικό εργαλείο σχεδιασμού είναι η Πυραμίδα Σπατάλης Τροφίμων. Η Lidl Ελλάς δρα στο ανώτερο και πιο κρίσιμο επίπεδο: την αποφυγή δημιουργίας αναξιοποίητων πλεονασμάτων, την αναδιανομή τροφίμων που είναι κατάλληλα για κατανάλωση και την επεξεργασία/αξιοποίηση τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση όπου είναι εφικτό.

Οι πέντε πυλώνες της δράσης: από τα συστήματα ως την κοινωνία

Η Lidl Ελλάς επενδύει στρατηγικά σε πέντε βασικούς πυλώνες δράσης, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη διαχείριση των πόρων:

➠ Παραγγελίες υψηλής απόδοσης: Προηγμένα συστήματα πρόβλεψης υπολογίζουν ακριβέστερα τη ζήτηση, μειώνοντας πλεονάσματα και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

➠ Freshness concept & στοχευμένες μειώσεις τιμής: Προϊόντα σε απόλυτα ασφαλή κατάσταση διατίθενται με έκπτωση, ώστε να καταναλωθούν έγκαιρα.

➠ Σακούλα φρούτων & λαχανικών «Επίλεξέ με»: Φρούτα/λαχανικά με μικρές οπτικές ατέλειες πωλούνται σε προνομιακή τιμή—ποιότητα χωρίς σπατάλη.

➠ Δωρεές σε φορείς: Το Χαμόγελο του Παιδιού και η Τράπεζα Τροφίμων λαμβάνουν τρόφιμα που είναι κατάλληλα προς κατανάλωση, αλλά δεν πληρούν εμπορικά κριτήρια.

➠ Υπεύθυνη διαχείριση φυτικών & ζωικών προϊόντων: Υποπροϊόντα και οργανικά απορρίμματα αξιοποιούνται, με τη βοήθεια συνεργατών, για λιπάσματα, βιοαέριο και ζωοτροφές.

Στόχος 2030: -50% σπατάλη τροφίμων

Η δέσμευση της Lidl Ελλάς για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων ως προτεραιότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας ξεκίνησε συστηματικά από το 2020 και εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του ομίλου Schwarz, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ: μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά 50% έως το 2030.

Πώς μπορεί να συμβάλει ο καταναλωτής (mini οδηγός)