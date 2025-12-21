Η Διοίκηση της ΟΣΥ αποχαιρετά με οδύνη τον Φώτη Νικολακόπουλο

Η Διοίκηση της ΟΣΥ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια ενός άξιου εργαζόμενου και συνδικαλιστή του Φώτη Νικολακόπουλου.

Ο Φώτης, ως γενικός γραμματέας του Συνδικάτου Εργαζομένων και θυγατρικών Εταιριών ΟΑΣΑ, υπηρετούσε με ήθος τις αξίες του υγιούς συνδικαλισμού, πάντα προς όφελος των συναδέλφων του, εργαζομένων στις Αστικές Συγκοινωνίες, αλλά και της ίδιας της Ο.ΣΥ. ασκώντας παραγωγική κριτική και πάντα πρώτος στις επάλξεις του καθήκοντος.

Από σήμερα η οικογένεια της ΟΣΥ είναι φτωχότερη. Θα θυμόμαστε πάντα την εργατικότητα, την αγωνιστικότητα, το ήθος, την αξιοπρέπεια και το χαμόγελο του.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια και τους οικείους του.