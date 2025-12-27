Η απάντηση της Banda Entopica μετά την διακοπή της συναυλίας τους στη Φλώρινα – Αυτά είχαμε συμφωνήσει με τον σύλλογο

Με μία ανάρτηση τους στο Instagram, η Banda Entopica θέλησε να ξεκαθαρίσει την θέση δίνοντας την δική της εκδοχή για την διακοπή της συναυλίας τους στη Φλώρινα.

Στον εν λόγω ποστάρισμα, η μπάντα κάνει λόγο για κακοπροαίρετα σχόλια, ψευδείς ισχυρισμούς και μία στοχευμένη προσπάθεια παραποίησης των γεγονότων, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του για όσα πραγματικά συνέβησαν επί σκηνής.

Γράφουν, ειδικότερα, ότι έπαιξαν το τραγούδια «Σόφκα» και το «Έλα Κέρκο» και όχι το «Eleno Kerko», «όπως εσκεμμένα ορισμένοι μας κατηγορούν ότι τραγουδήσαμε».

Το «Έλα Κέρκο» και το «Eleno Kerko» είναι τραγούδια με διαφορετικό ρυθμό και στίχους, τονίζει το συγκρότημα.

Σχετικά τώρα με όσα είπε εκπρόσωπος του πολιτιστικού Συλλόγου «Φωτιά Χαμάμ», ότι υπήρχε συμφωνία να μη τραγουδηθούν ντόπια τραγούδια, το συγκρότημα διευκρινίζει ότι συμφώνησε να παίξει «δύο-τρία τραγούδια στα ντόπικα προς το τέλος του προγράμματος, όπως και έγινε, τα οποία μάλιστα είχαμε ενημερώσει ποια θα είναι και είχαμε λάβει την σχετική έγκριση. Παρά την παρέμβαση από μέρους του δημάρχου, καθώς και λίγων ακροατών, αποφασίσαμε ΕΜΕΙΣ να συνεχίσουμε την εκδήλωση, προκειμένου να τιμήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο που βρισκόταν εκεί και μας στήριξε με την παρουσία, το χειροκρότημα και τον χορό του».

Η ανάρτηση της Banda Entopica

«Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας για άλλη μία φορά.

Δυστυχώς, η συνεχής αναπαραγωγή ψευδών ισχυρισμών μάς φέρνει στη δυσάρεστη θέση να χρειάζεται να δώσουμε απαντήσεις σε κακοπροαίρετα σχόλια, ειδήσεις παραπληροφόρησης και ανακριβή άρθρα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

1. Σε ό,τι αφορά τα τραγούδια που παίξαμε στις 22/12 στη Φλώρινα, αυτά ήταν η «Σόφκα» και το «Έλα Κέρκο» και ΟΧΙ το Eleno Kerko. Εσκεμμένα, ορισμένοι μας κατηγορούν ότι τραγουδήσαμε το Eleno Kerko, καθώς αυτό συγχέεται εύκολα με το «Έλα Κέρκο».

Θέλουμε να τονίσουμε ότι ο συγκεκριμένος ισχυρισμός είναι απολύτως ψευδής, καθώς το Eleno Kerko είναι ένα τελείως διαφορετικό τραγούδι από το «Έλα Κέρκο», τόσο ως προς τους στίχους όσο και ως προς τον χορό, τον ρυθμό και τη μουσική. Συγκεκριμένα, το Eleno Kerko είναι τραγούδι σε ρυθμό 7/8 (συρτό), ενώ το «Έλα Κέρκο» είναι σε ρυθμό 16/8 (πουστσένο – λεβέντικο).

2. Σε σχέση με όσα ειπώθηκαν σε πρωινή εκπομπή από εκπρόσωπο του πολιτιστικού Συλλόγου «Φωτιά Χαμάμ», ότι υπήρχε συμφωνία να μη τραγουδηθούν ντόπια τραγούδια, θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε ήταν η εξής: να παίξουμε δύο-τρία τραγούδια στα ντόπικα προς το τέλος του προγράμματος, όπως και έγινε, τα οποία μάλιστα είχαμε ενημερώσει ποια θα είναι και είχαμε λάβει την σχετική έγκριση. Παρά την παρέμβαση από μέρους του δημάρχου, καθώς και λίγων ακροατών, αποφασίσαμε ΕΜΕΙΣ να συνεχίσουμε την εκδήλωση, προκειμένου να τιμήσουμε τον υπόλοιπο κόσμο που βρισκόταν εκεί και μας στήριξε με την παρουσία, το χειροκρότημα και τον χορό του.

Ελπίζουμε να γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα γεγονός λογοκρισίας, το οποίο ορισμένες πλευρές επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν για προπαγανδιστικό όφελος.

(Η συνέχεια στα σχόλια)».

Να θυμίσουμε πως το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (22/12) σε νυχτερινό κέντρο στη Φλώρινα είχε επικρατήσει αναστάτωση όταν η Banda Entopica κατήγγειλε πως δέχθηκε απειλές και επιθέσεις, τόσο από τον δήμαρχο της πόλης, όσο και από θαμώνες επειδή τραγούδησαν στα σλάβικα.